Бывшего директора ФГБУ «ВГНКИ» Киша заочно арестовали за взятку

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») Леонида Киша по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Кишу заочно предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск. Постановление обжаловала защита экс-директора в апелляции, но Мосгорсуд признал решение первой инстанции законным.

Согласно судебным документам, уголовное дело о взяточничестве в отношении Киша возбудили в октябре 2025 г. Кроме него по делу проходит посредник, обвиняемый в передаче ему особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Киш занимал должность директора ФГБУ «ВГНКИ» с мая 2018 г. по сентябрь 2024 г.

