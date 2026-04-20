Хинштейн вернулся в Курскую область после реабилитации из-за ДТП
Губернатор Александр Хинштейн вернулся в Курскую область после завершения курса реабилитации в связи с ДТП. Глава региона приступил к полноценному режиму работы, сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, поврежденная нога еще полностью не восстановилась, так как полученная травма «слишком серьезная».
«Какое-то время придется еще заниматься, но уже работаю в полноценном режиме. Впереди много задач, много хороших и славных дел», – сказал Хинштейн.
Губернатор Курской области попал в автокатастрофу 22 января. Его автомобиль занесло на дороге. Хинштейн получил перелом бедренной кости, а позднее у него диагностировали переломы трех ребер и двух отростков позвоночника. Изначально чиновник проходил лечение в Курской областной клинической больнице, отказавшись от транспортировки в столицу. В феврале он сообщил о решении продолжить восстановление в Москве.