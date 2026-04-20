Хинштейн вернулся в Курскую область после реабилитации из-за ДТП

Губернатор Курской области попал в автокатастрофу 22 января. Его автомобиль занесло на дороге. Хинштейн получил перелом бедренной кости, а позднее у него диагностировали переломы трех ребер и двух отростков позвоночника. Изначально чиновник проходил лечение в Курской областной клинической больнице, отказавшись от транспортировки в столицу. В феврале он сообщил о решении продолжить восстановление в Москве.