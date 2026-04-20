Сальдо сообщил о ранении окружного замглавы из-за удара дрона
Заместитель главы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев получил ранение в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, дроны ВСУ ударили по жилому сектору. Предварительно, было зафиксировано не менее трех беспилотников. Толчеева экстренно отвезли в Геническую ЦРБ, врачи оказывают ему помощь.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 апреля силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.