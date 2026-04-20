Сальдо сообщил о ранении окружного замглавы из-за удара дрона

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 апреля силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.