Главная / Общество /

Виновных в мошенничестве в резиденции патриарха приговорили к 8 и 9 годам

Ведомости

Солнцевский районный суд Москвы признал виновными Елену Ладыгину и Михаила Хорошева по делу о мошенничестве с денежными средствами при ремонте Храма Спаса Преображения в Переделкине, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Виновную осудили на восемь лет лишения свободы и назначили ей штраф в размере 500 000 руб.

Второй осужденный приговорен к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 700 000 руб.

Уточняется, что мошенническая схема принесла ущерб свыше 600 млн руб., эту сумму «взыскали солидарно с осужденных в пользу потерпевших».

Храм находится на территории Патриаршего подворья – резиденции московских патриархов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь