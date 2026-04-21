Виновных в мошенничестве в резиденции патриарха приговорили к 8 и 9 годам

Солнцевский районный суд Москвы признал виновными Елену Ладыгину и Михаила Хорошева по делу о мошенничестве с денежными средствами при ремонте Храма Спаса Преображения в Переделкине, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.