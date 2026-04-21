Виновных в мошенничестве в резиденции патриарха приговорили к 8 и 9 годам
Солнцевский районный суд Москвы признал виновными Елену Ладыгину и Михаила Хорошева по делу о мошенничестве с денежными средствами при ремонте Храма Спаса Преображения в Переделкине, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Виновную осудили на восемь лет лишения свободы и назначили ей штраф в размере 500 000 руб.
Второй осужденный приговорен к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 700 000 руб.
Уточняется, что мошенническая схема принесла ущерб свыше 600 млн руб., эту сумму «взыскали солидарно с осужденных в пользу потерпевших».
Храм находится на территории Патриаршего подворья – резиденции московских патриархов.