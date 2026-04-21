Студента задержали за кражу сейфа с 5,7 млн рублей из квартиры в Москве

Ведомости

Сотрудники полиции задержали 19-летнего студента, подозреваемого в краже сейфа с более чем 5,7 млн руб. из квартиры на севере Москвы. Об этом сообщает ГУ МВД РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел на Флотской улице. Злоумышленники связались по телефону с дочерью хозяйки квартиры и под предлогом «декларирования денежных средств» убедили несовершеннолетнюю по видеосвязи показать жилье.

Введенная в заблуждение школьница передала ключи от квартиры прибывшему молодому человеку, после чего из квартиры был похищен сейф с деньгами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

14 марта в Москве в квартире на Строгинском бульваре было обнаружено тело женщины, убитой телефонными мошенниками. Преступники обманули ее несовершеннолетнюю дочь, которая открыла дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

