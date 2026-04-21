Вызволенный из плена геолог собирается вернуться в Африку после реабилитации

Ведомости

Освобожденный из плена в Мали геолог Юрий Юров рассказал, что после реабилитации собирается вернуться в Африку и продолжить работу. Видео с ним опубликовало Минобороны РФ в Мах.

«Снова в бой. А какие у нас планы у геологов? Возвращаться обратно и продолжать работать. Специализируемся сугубо по Африке», – объяснил он.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российский «Африканский корпус» освободил гражданина Украины Юрия Юрова и его российского коллегу Олега Грета, захваченных в Мали в 2024 г. Российские медики выявили у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение.

Юров и Грета были захвачены в плен в Нигере в июле 2024 г. джихадистской группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связывает себя с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ). Боевики движения действуют на территории Мали, Северной и Западной Африки.

