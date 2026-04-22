При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 11 человек
В результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани из-за атаки беспилотника, предварительно, пострадали 11 человек. Среди них – двое детей, сообщает МЧС России.
Раненые получают медпомощь. Сотрудники МЧС обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций применяется инженерная техника.
Подъезд многоквартирного дома в Сызрани обрушился в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранним утром сообщал, что спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. По его словам, на место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 апреля силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.