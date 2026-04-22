Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 11 человек

Ведомости

В результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани из-за атаки беспилотника, предварительно, пострадали 11 человек. Среди них – двое детей, сообщает МЧС России.

Раненые получают медпомощь. Сотрудники МЧС обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций применяется инженерная техника.

Подъезд многоквартирного дома в Сызрани обрушился в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранним утром сообщал, что спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. По его словам, на место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 апреля силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

