При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 11 человек

Подъезд многоквартирного дома в Сызрани обрушился в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранним утром сообщал, что спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. По его словам, на место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.