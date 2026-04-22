Главная / Общество /

Гибридным авто и электрокарам запретили проезд по Крымскому мосту

Ведомости

Гибридным автомобилям и электромобилям запрещен проезд по Крымскому мосту. Им доступен маршрут Р-280 «Новороссия», сообщил Минтранс РФ в Мах.

Кроме того, по мосту не смогут проехать цельнометаллические фургоны с коммерческими кузовами, будками, изотермами, а также пассажирские фургоны, переоборудованные под коммерческие перевозки.

Проезд разрешен легковым авто категории В, мотоциклам и скутерам, пассажирским минивэнам и микроавтобусам, а также прицепам-коневозам. Ведомство также сообщило, что граждане могут перевозить бытовую технику, в том числе крупногабаритную.

На специально оборудованных площадках сотрудники Минтранса проводят 100%-ный досмотр всего транспорта, граждан и багажа. Машины с компактно упакованными вещами, то есть габариты которых не превышают 60 на 70 см, направляют на ручной досмотр. Машины с негабаритным грузом отправляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс.

Пропускная способность Крымского моста составляет 25 000–26 000 машин в сутки, а в течение часа досматривается около 600 автомобилей.

С 3 ноября 2025 г. было запрещено движение электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В администрации Краснодарского края заявили, что меры приняты по рекомендации антитеррористической комиссии.

18 августа 2025 г. ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. Машина с самодельным взрывным устройством прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Заминированный автомобиль пересек российско-грузинскую границу через пропускной пункт «Верхний Ларс». 

