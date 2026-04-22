Минобороны содействует расследованию дела против замглавы «Патриота» Мелимука
Министерство обороны России оказывает максимальное содействие в расследовании уголовного дела в отношении заместителя генерального директора ФГАУ «Центральный Парк «Патриот» по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталия Мелимука. Его арестовали за получение взятки в особо крупном размере, сообщили в оборонном ведомстве в Мах.
«Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны России», – подчеркнули в министерстве.
Следствие установило, что в декабре 2025 г. государственный заказчик заключил контракты с ООО «Гермес» на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Московской области и филиала парка в Кронштадте Санкт-Петербурга. Сумма контракта превышала 1,4 млрд руб. В апреле 2026 г. Мелимук, по версии следствия, получил взятку в размере 18 млн руб. от генерального директора ООО «Гермес» за общее покровительство.
22 апреля стало известно, что Мелимука заключили под стражу. Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мелимуку грозит до 15 лет лишения свободы.