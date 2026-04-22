Минобороны содействует расследованию дела против замглавы «Патриота» Мелимука

Следствие установило, что в декабре 2025 г. государственный заказчик заключил контракты с ООО «Гермес» на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Московской области и филиала парка в Кронштадте Санкт-Петербурга. Сумма контракта превышала 1,4 млрд руб. В апреле 2026 г. Мелимук, по версии следствия, получил взятку в размере 18 млн руб. от генерального директора ООО «Гермес» за общее покровительство.