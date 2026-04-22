Генпрокуратура утвердила обвинения по уголовному делу о хищениях в «Шереметьево»
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение участникам мошеннической схемы, в рамках которой в аэропорту «Шереметьево» происходили хищения денежных средств у граждан, сообщило ведомство.
Обвинения утверждены в отношении Дмитрия Боглаева, Руслана Хусенова, Кристины Солдатенко, Натальи Солдатенко, Зои Череповской, Риммы Полудановой и Азалии Хамидуллиной. Уголовное дело ведется по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, в период с 2018 по 2022 г. было создано преступное сообщество, которое осуществляло хищения средств участников спецоперации и других лиц. Мошенники вводили жертв в заблуждение, говоря о своем якобы тяжелом материальном положении.
По данным Генпрокуратуры, в 2024 г. обвиняемые похитили у 17 граждан свыше 760 000 руб. Уголовное дело направили в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
14 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что заочно арестованный и объявленный в международный уголовный розыск Игорь Бардин, который стал организатором хищений в «Шереметьево», был задержан и допрошен. По словам собеседника агентства, Бардину направлялась большая часть похищенных у военнослужащих денег, так как он был лидером преступной группировки.