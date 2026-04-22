CNY Бирж.10,9540%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,03+0,08%RTSI1 165,67+0,09%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,21+0,4%
Главная / Общество /

Депутаты Госдумы предложили повысить стипендию студентам в 10 раз

Ведомости

В Госдуме предложили увеличить стипендию студентам в 10 раз. С такой инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает «РИА Новости».

Базовый уровень стипендии предлагается увеличить в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного показателя с ежегодной индексацией.

Сейчас минимальная государственная академическая стипендия составляет 2224 руб., а социальная – 3340 руб. Миронов заявил, что в законодательстве следует прописать, что стипендия – это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни: «Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше».

Общество

Миронов добавил, что кратное увеличение стипендии позволит молодым людям меньше времени тратить на подработки и больше времени уделять учебе, что в итоге позитивно скажется на повышении уровня подготовки кадров.

Подобную инициативу уже вносили в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в июне 2025 г. Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что с 1 сентября 2024 г. в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 руб. в месяц, еще меньше – в учреждениях среднего специального образования. Из-за этого большинство студентов вынуждены совмещать учебу и работу. Тогда предложение не прошло первое чтение.

