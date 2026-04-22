Депутаты Госдумы предложили повысить стипендию студентам в 10 раз
В Госдуме предложили увеличить стипендию студентам в 10 раз. С такой инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает «РИА Новости».
Базовый уровень стипендии предлагается увеличить в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного показателя с ежегодной индексацией.
Сейчас минимальная государственная академическая стипендия составляет 2224 руб., а социальная – 3340 руб. Миронов заявил, что в законодательстве следует прописать, что стипендия – это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни: «Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше».
Миронов добавил, что кратное увеличение стипендии позволит молодым людям меньше времени тратить на подработки и больше времени уделять учебе, что в итоге позитивно скажется на повышении уровня подготовки кадров.
Подобную инициативу уже вносили в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в июне 2025 г. Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что с 1 сентября 2024 г. в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 руб. в месяц, еще меньше – в учреждениях среднего специального образования. Из-за этого большинство студентов вынуждены совмещать учебу и работу. Тогда предложение не прошло первое чтение.