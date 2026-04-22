Главная / Общество /

Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до 19 июля

Ведомости

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более 1 млрд руб. у Минобороны РФ.

«Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 июля», – огласил суд (цитата по «РИА Новости»).

Следствие настаивало на продлении ареста, указав на необходимость допроса свидетелей и проведения экспертиз, включая почерковедческую и бухгалтерскую. Сообщается, что Костылев вину не признает.

Суд арестовал основателя Readovka Алексея Костылева

Он был задержан 25 февраля и арестован 27 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, ему вменяется хищение средств Минобороны при выполнении гособоронзаказа на поставки БПЛА.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья. Суд приобщил медицинские документы о травмах, полученных после ДТП в 2024 г., однако ходатайство отклонил.

В Readovka заявляли, что дело не связано с деятельностью медиахолдинга, и подчеркивали, что оказывают содействие следствию. Костылев основал Readovka в 2014 г. как региональное издание, которое впоследствии стало федеральным медиапроектом. В августе 2025 г. он покинул посты учредителя и собственника.

