Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до 19 июля
Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более 1 млрд руб. у Минобороны РФ.
«Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 июля», – огласил суд (цитата по «РИА Новости»).
Следствие настаивало на продлении ареста, указав на необходимость допроса свидетелей и проведения экспертиз, включая почерковедческую и бухгалтерскую. Сообщается, что Костылев вину не признает.
Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья. Суд приобщил медицинские документы о травмах, полученных после ДТП в 2024 г., однако ходатайство отклонил.
В Readovka заявляли, что дело не связано с деятельностью медиахолдинга, и подчеркивали, что оказывают содействие следствию. Костылев основал Readovka в 2014 г. как региональное издание, которое впоследствии стало федеральным медиапроектом. В августе 2025 г. он покинул посты учредителя и собственника.