Суд на полгода продлил арест зампредседателя партии «Яблоко» Круглова
Замоскворецкий райсуд Москвы продлил арест экс-депутату Мосгордумы и зампредседателя партии «Яблоко» Максиму Круглову на полгода, сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Круглова обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело связано с постом, размещенным в апреле 2022 г. в его Telegram-канале. По версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о действиях российских военных против мирного населения Украины.
В октябре прошлого года суд наложил арест на имущество бывшего депутата. Сам Круглов был задержан в начале октября.