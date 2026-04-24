Росфинмониторинг внес «Чеченскую Республику Ичкерия» в перечень террористов
Организация «Чеченская Республика Ичкерия» внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из материалов на сайте ведомства.
В реестре указано, что такой же статус получили структурные подразделения организации, в том числе государственный комитет деоккупации ЧРИ, министерство государственной безопасности ЧРИ, парламент ЧРИ и др.
7 апреля суд в Грозном признал ЧРИ террористической организацией и запретил на территории России ее работу, как и 29 ее подразделений в 14 европейских странах. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщал, что такое решение было принято на основании доказательств, собранных ведомством совместно с Генпрокуратурой.
Организация была создана в Чечне в 1991 г., а с 2007 г. ею руководит скрывающийся в Британии Ахмед Закаев (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), который находится в международном розыске.