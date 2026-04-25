В Туапсе убрали почти 1000 кубометров нефтепродуктов с побережья
Из реки и с прибрежной территории в Туапсе убрали примерно 988 куб. м нефтепродуктов. В работах по их сбору участвуют 143 человека и 48 единиц техники. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко.
Он уточнил, что работы по ликвидации нефтепродуктов, которые попали в реку и на побережье после масштабного пожара из-за атаки беспилотников, ведутся круглосуточно. Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры и грузовики вывозят их на территории Морского терминала и НПЗ. Впоследствии специалисты утилизируют их.
16 апреля в Туапсе ввели режим ЧС после первого возгорания на морском терминале, из-за которого нефтепродукты попали в реку. Пожар начался в результате атаки украинских БПЛА. В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся атаке дронов. Была повреждена транспортная инфраструктура в порту, один человек погиб.
24 апреля на территории морского терминала в Туапсе полностью потушили пожар. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что власти мониторят состояние морской акватории вблизи города.