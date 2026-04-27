Главная / Общество /

В перечень для маркировки включили книги Олега Роя, Рю Мураками и Ноама Хомского

Российский книжный союз (РКС) обновил перечень произведений, в которых содержатся упоминания наркотических средств и которые подлежат обязательной маркировке.

В обновленный список вошли произведения Олега Роя «Порог» и «Старьевщица», книга Бернара Вербера «Голос Земли», роман Рю Мураками «Караоке», а также работа Ноама Хомского «Кто правит миром».

24 апреля электронные сервисы начали добавлять предупреждения о наркотиках к произведениям русских классиков. Соответствующие пометки появились на платформе «Литрес». Маркировка затронула произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова. У Пушкина предупреждение размещено на сборнике стихотворений 1814–1836 гг., включающем как ранние лицейские тексты, так и поздние произведения.

Аналогичные пометки появились у сборника Ивана Тургенева с произведениями «Ася» и «Отцы и дети», а также у книги Чехова «Чехов жив» с избранными повестями и рассказами. У Гоголя предупреждение добавлено к изданию «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

21 апреля также сообщалось, что под маркировку из-за пропаганды наркотиков попадут биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого. Книга о Булгакове входит в серию «Жизнь замечательных людей».

1 апреля крупные издатели указывали на сложности при проставлении возрастных ограничений для книг, подлежащих маркировке по закону о пропаганде наркотиков в литературе. Как сообщал «Ведомостям» гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, полученные от Минцифры разъяснения пока не дали четкого и однозначного понимания критериев возрастного рейтингования.

С 1 марта в России вступили в силу поправки, вводящие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. В отраслевой перечень, опубликованный Российским книжным союзом, вошли не только современные авторы, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., включая произведения Жан-Поля Сартра.

Новости СМИ2
