Книги Пушкина и Гоголя стали маркировать из-за запрета пропаганды наркотиков
Электронные сервисы начали добавлять предупреждения о наркотиках к произведениям русских классиков. Соответствующие пометки появились на платформе «Литрес».
Маркировка затронула произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова. У Пушкина предупреждение размещено на сборнике стихотворений 1814–1836 гг., включающем как ранние лицейские тексты, так и поздние произведения.
Аналогичные пометки появились у сборника Ивана Тургенева с произведениями «Ася» и «Отцы и дети», а также у книги Чехова «Чехов жив» с избранными повестями и рассказами. У Гоголя предупреждение добавлено к изданию «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».
«Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займет какое-то время», – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Литрес».
1 апреля издатели указывали на сложности с применением новых требований. Как сообщал гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, разъяснения Минцифры не дали однозначных критериев возрастной маркировки. В результате часть компаний начала проставлять отметку «18+» на все книги с упоминанием наркотиков и учитывать в цене НДС по базовой ставке 22% вместо льготных 10%.
Аналогичный подход подтвердил топ-менеджер еще одного из крупных издательств, отметив, что такая практика позволяет минимизировать правовые риски.
21 апреля также сообщалось, что под маркировку из-за пропаганды наркотиков попадут биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого. Книга о Булгакове входит в серию «Жизнь замечательных людей».
С 1 марта в России вступили в силу поправки, вводящие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. В отраслевой перечень, опубликованный Российским книжным союзом, вошли не только современные авторы, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., включая произведения Жан-Поля Сартра.