Экс-гендиректора «Пластик лоджик» приговорили к девяти годам за растрату
Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего генерального директора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по делу о растрате более 6 млрд руб., которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.
«Гагаринский суд приговорил Галкина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом порядка 15 млн руб. Гражданский иск на 6,7 млрд руб. удовлетворен в полном объеме», – отметил собеседник агентства.
Прокурор требовал, чтобы Галкина осудили на 9,5 года. При этом защита просила суд оправдать бизнесмена, теперь адвокаты хотят обжаловать решение первой инстанции.
В апреле 2025 г. было завершено расследование в отношении Галкина. Обвинения были предъявлены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимально ему могли назначить 10 лет лишения свободы. Экс-гендиректор «Пластик лоджик» вину не признавал.
Известно, что у компании не было средств для реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». При этом с 2010 по 2020 г. на ее счета предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб. из бюджета РФ.