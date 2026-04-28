В Госдуме назвали срок оплаты услуг ЖКХ за апрель
Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель до 15 мая. Праздничные дни не влияют на сроки платежей, сообщил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, с 1 марта действует закон, который перенес крайний срок оплаты на пять дней – до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, платежи за апрель можно внести без штрафов до 15 мая.
«Праздники здесь не помеха, торопиться с оплатой не надо», – отметил Колунов.
Он добавил, что крайняя дата оплаты приходится на рабочий день, поэтому перебоев в работе ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и платежных сервисов не ожидается.
С 1 марта 2026 г. срок внесения платежей за ЖКХ в России официально перенесен с 10-го на 15-е число. Как пояснял зампред профильного комитета Александр Аксененко, это решение должно упростить оплату для граждан: большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 15-е число, и прежний срок нередко приводил к начислению пени за просрочку до поступления доходов.