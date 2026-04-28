Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN136,6-0,36%CNY Бирж.10,91-0,27%IMOEX2 732,23-0,01%RTSI1 150,57-0,01%RGBI119,41-0,04%RGBITR778,4-0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме назвали срок оплаты услуг ЖКХ за апрель

Ведомости

Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель до 15 мая. Праздничные дни не влияют на сроки платежей, сообщил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, с 1 марта действует закон, который перенес крайний срок оплаты на пять дней – до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, платежи за апрель можно внести без штрафов до 15 мая.

«Праздники здесь не помеха, торопиться с оплатой не надо», – отметил Колунов.

Он добавил, что крайняя дата оплаты приходится на рабочий день, поэтому перебоев в работе ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и платежных сервисов не ожидается.

С 1 марта 2026 г. срок внесения платежей за ЖКХ в России официально перенесен с 10-го на 15-е число. Как пояснял зампред профильного комитета Александр Аксененко, это решение должно упростить оплату для граждан: большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 15-е число, и прежний срок нередко приводил к начислению пени за просрочку до поступления доходов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь