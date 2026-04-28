В Госдуме назвали срок оплаты услуг ЖКХ за апрель

С 1 марта 2026 г. срок внесения платежей за ЖКХ в России официально перенесен с 10-го на 15-е число. Как пояснял зампред профильного комитета Александр Аксененко, это решение должно упростить оплату для граждан: большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 15-е число, и прежний срок нередко приводил к начислению пени за просрочку до поступления доходов.