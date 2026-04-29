Трутнев потребовал объяснить, почему яблоки на Чукотке стоят 1000 рублей
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратил внимание на высокую стоимость фруктов на Чукотке и попросил объяснить, чем она обусловлена. Об этом он заявил в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона.
По словам Трутнева, в магазинах килограмм яблок стоит около 1000 руб., а одно крупное яблоко обходится примерно в 300 руб. «Сказать честно, такая цена, производящая впечатление. Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 руб. за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что если такой цена стала уже после снижения, то «что-то мы не то делаем».
23 апреля президент России Владимир Путин провел в формате видеоконференции сoвещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспoртного коридора. В ходе совещания Трутнев заявил о необходимости создать комфортные условия для жизни и работы на Крайнем Севере.
Северный завоз – ежегодные поставки жизненно важных товаров на территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока перед зимой. Прежде всего доставляют продовольствие и нефтепродукты. Закон «О северном завозе» вступил в силу с 1 апреля 2024 г. Он определяет территории завоза, разделяет грузы на категории, устанавливает полномочия госорганов и т. д.