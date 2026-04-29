Трутнев потребовал объяснить, почему яблоки на Чукотке стоят 1000 рублей

По словам Трутнева, в магазинах килограмм яблок стоит около 1000 руб., а одно крупное яблоко обходится примерно в 300 руб. «Сказать честно, такая цена, производящая впечатление. Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 руб. за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).