Правительство разработало законопроект о едином операторе северного завоза

В пояснительной записке говорится, что из-за отсутствия системного подхода есть риски нарушения сроков доставки. Сейчас, по мнению авторов проекта, отсутствует полная статистика по объемам и маршрутам грузов. «Правительству и министерствам приходится применять «ручное управление», чтобы не допустить срыва поставок жизненно важных товаров», – отмечается в документе.