Правительство разработало законопроект о едином операторе северного завоза

Правительство разработало законопроект о едином операторе северного завозаЭксперты опасаются быстрой перестройки системы перевозок без переходного периода
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который вводит регулирование северного завоза. Он опубликован на сайте палаты 22 февраля 2023 г. Проект определяет территории завоза, разделяет грузы на категории, устанавливает полномочия госорганов и т. д.
В пояснительной записке говорится, что из-за отсутствия системного подхода есть риски нарушения сроков доставки. Сейчас, по мнению авторов проекта, отсутствует полная статистика по объемам и маршрутам грузов. «Правительству и министерствам приходится применять «ручное управление», чтобы не допустить срыва поставок жизненно важных товаров», – отмечается в документе.
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