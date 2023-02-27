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Правительство разработало законопроект о едином операторе северного завоза

Эксперты опасаются быстрой перестройки системы перевозок без переходного периода
Ксения Потаева Василий Милькин Анастасия Курашева
Правительство предложило в том числе назначить федерального координатора завоза и определить единого морского оператора / Пресс-служба правительства Камчатского края

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который вводит регулирование северного завоза. Он опубликован на сайте палаты 22 февраля 2023 г. Проект определяет территории завоза, разделяет грузы на категории, устанавливает полномочия госорганов и т. д.

В пояснительной записке говорится, что из-за отсутствия системного подхода есть риски нарушения сроков доставки. Сейчас, по мнению авторов проекта, отсутствует полная статистика по объемам и маршрутам грузов. «Правительству и министерствам приходится применять «ручное управление», чтобы не допустить срыва поставок жизненно важных товаров», – отмечается в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных