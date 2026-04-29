Главная / Общество /

При пожаре в Нижнем Новгороде погибли около 200 собак

Ведомости

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар в частном доме, в результате которого погибли около 200 собак. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Сгоревший дом расположен на улице Воронихина в Ленинском районе.

«По приезду первых пожарных подразделений наблюдалось горение надворной постройки на площади 50 квадратных метров. Со слов хозяйки, в результате пожара, предположительно, погибло 200 собак», – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что помещение использовалось для разведения животных. По словам владельцев, речь идет о собаках породы чихуа-хуа.

К ликвидации возгорания были привлечены шесть единиц техники и 30 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. 

Причиной пожара в надворной постройке стали нарушения при топке печи. Специалисты испытательной пожарной лаборатории разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

