Тишковец рассказал о температуре воздуха в Москве в мае
В Москве в мае температура воздуха останется в пределах нормы с небольшим превышением до одного градуса, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По долгосрочному прогнозу май в Центральной России по температуре, в целом, ожидается в пределах многолетней нормы климата с небольшим ее превышением на 0,5...1 градус. Для Москвы ночная норма мая – +7,6 градуса, дневная – +18,4 градуса», – сказал он.
По словам синоптика, дожди в столице также будут в пределах нормы (61 мм). При этом возможно ее незначительное превышение на 10%.
28 апреля Тишковец сообщил, что регион столкнулся с выпадением 110% месячной нормы осадков за сутки. Такой показатель зафиксировали в Долгопрудном – 41 мм, это 110% от всей нормы апреля. В Павловском Посаде отмечено выпадение 29 мм осадков, в Талдоме – 32 мм, Дмитрове – 34 мм, Клину – 35 мм.