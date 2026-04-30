ФСБ задержала в Москве двух участников акции устрашения руководства РКН

24 апреля ФСБ сообщила, что 18 апреля был предотвращен теракта в отношении руководителей Роскомнадзора – их автомобиль планировали подорвать по заданию спецслужб украины. Тогда задержали семерых человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.