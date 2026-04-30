ФСБ задержала в Москве двух участников акции устрашения руководства РКН

Они действовали по заданию украинских спецслужб
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении двух злоумышленников. Они разложили у дверей сотрудников Роскомнадзора молотки с имитацией крови. Подозреваемых задержали в Москве сотрудники ФСБ.

«По данным следствия, 28 апреля 2026 г. двое злоумышленников, в том числе несовершеннолетний, находясь у квартир троих сотрудников Роскомнадзора, совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ближайшее время задержанных доставят в главное следственное управление СК по Москве для проведения следственных действий. Им грозит ответственность по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

Как уточнили в ФСБ, задержанные были завербованы «украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах».

24 апреля ФСБ сообщила, что 18 апреля был предотвращен теракта в отношении руководителей Роскомнадзора – их автомобиль планировали подорвать по заданию спецслужб украины. Тогда задержали семерых человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

В ЦОС ФСБ заявляли, что в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы. Причиной назвали деятельность ведомства по блокировкам и ограничению обхода запретов через VPN.

