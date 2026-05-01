Голикова сообщила о почти черехкратном увеличении пособия беременным студенткам
Средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России вырос почти в четыре раза и составил более 96 000 руб., сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!».
«Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума», – сказала она (цитата по ТАСС).
19 марта в аппарате Голиковой сообщили, что в перечне возможных мер поддержки для улучшения демографической ситуации в регионах на 2026 г. появилась выплата в размере 200 000 руб. в случае рождения ребенка у студентов.
5 марта «Ведомости» писали, что, согласно результатам опроса, который провели исследователи СПбГУ и Социологического института РАН, около половины (49%) студентов планируют в ближайшие пять лет создать собственную семью, родить и заняться воспитанием детей. Каждый пятый обучающийся в вузах (20%) сообщил о репродуктивных планах в среднесрочной перспективе (1–3 года).