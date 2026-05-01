Press Emblem Campaign сообщила о гибели 27 журналистов с начала года

1 мая верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что лишь примерно в одном из десяти случаев убийств журналистов за последние 20 лет виновные были привлечены к ответственности. По его словам, ситуация с безопасностью работников СМИ остается крайне сложной. Он привел данные, согласно которым с начала года погибли 14 журналистов.