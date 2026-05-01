Press Emblem Campaign сообщила о гибели 27 журналистов с начала года
С начала 2026 г. были убиты 27 журналистов, сообщила швейцарская организация по защите прав и безопасности СМИ Press Emblem Campaign накануне Всемирного дня свободы прессы 3 мая.
Почти две трети жертв – 16 из 27 – погибли от ударов Израиля, отметили в организации. Из 27 жертв 17 связаны с конфликтом на Ближнем Востоке. Серьезная напряженность в регионе во многом объясняет высокое число погибших журналистов.
1 мая верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что лишь примерно в одном из десяти случаев убийств журналистов за последние 20 лет виновные были привлечены к ответственности. По его словам, ситуация с безопасностью работников СМИ остается крайне сложной. Он привел данные, согласно которым с начала года погибли 14 журналистов.
Тюрк сообщил, что в 2026 г. самым опасным местом для работников СМИ стал Ливан. В настоящее время около 330 журналистов находятся под стражей, еще порядка 500 гражданских журналистов и блогеров, занимающихся правами человека, также заключены в тюрьмы.
В феврале Le Monde со ссылкой на Комитет по защите журналистов писала, что в 2025 г. в ходе вооруженных конфликтов погибли 129 журналистов и сотрудников СМИ.