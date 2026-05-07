Садовничий пообещал Мишустину подготовить вскоре специалистов по ИИ
В ближайшее время МГУ будет выпускать специалистов по искусственному интеллекту, заявил ректор университета Виктор Садовничий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту», – сказал он.
По словам ректора, создание факультета ИИ – это второй крупный проект, который сделал МГУ. Садовничий отметил, что первый набор студентов-бакалавров и магистров на направление стартует в уже в этом году. Для факультета также реконструировали здание.
4 мая президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта.