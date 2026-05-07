В Перми при атаке БПЛА повреждены жилой дом и административное здание
Многоквартирный дом в Перми пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале.
Также повреждения получило административное здание в Пермском муниципальном округе. По словам Махонина, в результате нападения жертв нет, пострадал один мужчина, ему оказывается медицинская помощь.
«Жильцы поврежденного дома эвакуированы, с ними работают психологи», – добавил губернатор.
Он поручил главам территорий оперативно устранить последствия атаки.
7 мая атаке беспилотников также подверглось одно из предприятий в Пермском крае. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. 30 апреля в регионе была также зафиксирована атака БПЛА на промышленный объект. В связи с этим вводились режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер».
В ночь с 6 на 7 мая дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.