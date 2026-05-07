В Пермском крае предприятие подверглось атаке БПЛА

Ведомости

Одно из предприятий в Пермском крае подверглось атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в Max.

По его словам, на месте работают все оперативные службы. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Какое именно предприятие стало целью атаки, глава региона не уточнил.

Махонин также сообщил, что еще несколько беспилотников были сбиты. На местах падения обломков работают экстренные службы. В Пермском крае продолжает действовать режим «Беспилотной опасности».

Губернатор напомнил о запрете публикации в СМИ и социальных сетях фото и видео беспилотников, а также последствий атак.

Это уже не первая атака дронов ВСУ на предприятия региона. 30 апреля в Пермском крае уже фиксировалась атака БПЛА на промышленный объект. Тогда в регионе вводились режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер», ограничивалась работа аэропорта и отменялись занятия в вузе. 29 апреля Махонин также сообщал об атаке дрона на промышленную площадку. После удара возник пожар, который удалось локализовать только 1 мая.

В ночь на 7 мая вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на различные регионы РФ. Было сбито и перехвачено 347 дронов самолетного типа. При этом пострадали мирные жители, были повреждены жилые многоквартирные дома и автомобили.

