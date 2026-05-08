Мосгорсуд отменил запрет сайта «ЯПлакалъ»

Московский городской суд отменил решение о запрете информации сайта «ЯПлакалъ» к распространению в России. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано», – говорится в сообщении.

Мосгорсуд рассмотрел апелляции Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы на решение Чертановского районного суда, по которым информация, размещенная в интернете на трех сайтах, в том числе и на «ЯПлакалъ», была признана запрещенной к распространению в РФ.

6 мая Московский суд признал информацию на старейшем развлекательном портале «ЯПлакалъ» и еще двух сайтах с анекдотами запрещенной к распространению. Межрайонная прокуратура выявила на сайтах yaplakal.com, anekdotovstreet.com и anekdoto.net материалы, которые содержат высказывания, уничижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.

7 мая Роскомнадзор не внес портал «ЯПлакалъ» в реестр запрещенной информации, поскольку в решении суда отсутствуют ссылки на конкретные материалы и страницы сайта. В Роскомнадзоре пояснили, что 6 мая получили решение Чертановского районного суда Москвы, признавшего запрещенной информацию с материалами «юмористического контента в текстовом формате», содержащими высказывания, которые могут квалифицироваться как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление по национальному и расовому признаку.

