Мосгорсуд отменил запрет сайта «ЯПлакалъ»

7 мая Роскомнадзор не внес портал «ЯПлакалъ» в реестр запрещенной информации, поскольку в решении суда отсутствуют ссылки на конкретные материалы и страницы сайта. В Роскомнадзоре пояснили, что 6 мая получили решение Чертановского районного суда Москвы, признавшего запрещенной информацию с материалами «юмористического контента в текстовом формате», содержащими высказывания, которые могут квалифицироваться как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление по национальному и расовому признаку.