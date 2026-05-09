Собянин назвал число проживающих в Москве ветеранов Великой Отечественной войны
В Москве проживают почти 10 000 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, это участники боев, инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов.
«Каждый из них – наша настоящая гордость и часть живой истории», – отметил Собянин, добавив, что город оказывает ветеранам поддержку на ежедневной основе.
Собянин напомнил, что много лет в столице работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Ее специалисты проводят с ветеранами по 8-10 часов в день, сопровождая их практически во всех сферах повседневной жизни. Социальные работники, по словам мэра, становятся для ветеранов по-настоящему близкими людьми – с ними делятся историями военных лет, рассказывают о семье, показывают старые письма и медали.
9 мая на Красной площади у стен Кремля состоялся парад, посвященный 81-й годовщине Победы. В этом году в мероприятии были задействованы исключительно пешие расчеты: среди них – более тысячи участников специальной военной операции, а также военнослужащие из КНДР. Впервые в истории парада по брусчатке главной площади страны прошли представители нового рода войск – беспилотных систем. На трибунах вместе с Владимиром Путиным за происходящим наблюдали главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии.