Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Общество /

Собянин назвал число проживающих в Москве ветеранов Великой Отечественной войны

Ведомости

В Москве проживают почти 10 000 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, это участники боев, инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов.

«Каждый из них – наша настоящая гордость и часть живой истории», – отметил Собянин, добавив, что город оказывает ветеранам поддержку на ежедневной основе.

Собянин напомнил, что много лет в столице работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Ее специалисты проводят с ветеранами по 8-10 часов в день, сопровождая их практически во всех сферах повседневной жизни. Социальные работники, по словам мэра, становятся для ветеранов по-настоящему близкими людьми – с ними делятся историями военных лет, рассказывают о семье, показывают старые письма и медали.

9 мая на Красной площади у стен Кремля состоялся парад, посвященный 81-й годовщине Победы. В этом году в мероприятии были задействованы исключительно пешие расчеты: среди них – более тысячи участников специальной военной операции, а также военнослужащие из КНДР. Впервые в истории парада по брусчатке главной площади страны прошли представители нового рода войск – беспилотных систем. На трибунах вместе с Владимиром Путиным за происходящим наблюдали главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте