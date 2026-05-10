МВД разрешило дублировать имя в правах по образцу загранпаспорта
Водители могут по желанию дублировать личные данные в правах – как в загранпаспорте или иностранном удостоверении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Как пояснили в ведомстве, все данные в водительских удостоверениях пишутся на русском с транслитерацией латиницей. При этом водитель сам может выбрать, по какому образцу делать транслитерацию: по загранпаспорту, по иностранным правам или по удостоверению личности иностранного гражданина.
В ведомстве пояснили, что медицинские ограничения к управлению транспортными средствами указываются в разделе 14 в виде специальных кодов. Например, MC – это показания к управлению ТС с ручным управлением, AT – с автоматической трансмиссией, APS – с акустической парковочной системой, GCL – с использованием средств коррекции зрения, HA/CF – с компенсацией потери слуха.
Ограничения в отношении конкретных категорий и подкатегорий ТС вносятся в раздел 12. В частности, при наличии ограничений к управлению категорией M проставляется отметка ML.
В МВД подчеркнули, что несоблюдение указанных в удостоверении ограничений влечет ответственность по КоАП РФ.
В мае правительство России утвердило поправки в порядок сдачи экзаменов на водительские права. Согласно нововведениям, практическую часть теперь обязаны назначить не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось до полугода. Кроме того, в правилах закрепили дополнительные основания для досрочного прекращения экзамена.