Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MVID62,3+1,96%CNY Бирж.10,846+0,19%IMOEX2 682,18+0,95%RTSI1 137,26+0,95%RGBI119,56-0,1%RGBITR782,65-0,07%
Главная / Общество /

Учебные заведения Пензы, Липецка и Чебоксар переводят на дистант из-за БПЛА

Ведомости

В Пензенской, Липецкой областях и Чебоксарах объявили о переводе учебных заведений на удаленный формат обучения из-за угрозы атак беспилотников. Об этом сообщили представители власти регионов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что ограничения охватят Пензу, Заречный, Сердобский, Нижнеломовский районы и село Засечное. Дистанционный режим продлится в школах, колледжах и вузах с 12 по 14 мая.

Параллельно с 12 по 13 мая школьники Липецка останутся дома. В администрации области ситуацию объяснили «возможными провокациями». Кружки и другие мероприятия также отменены.

Школы Чебоксар в Чувашии также переведены на дистант. Мэр города Станислав Трофимов объявил о введении режима опасности БПЛА.

12 марта на дистанционное обучение переходили школы Анапы. Из-за угрозы беспилотных атак мэр города Светлана Маслова рекомендовала родителям оставлять детей дома.

За ночь силами ПВО было сбито 27 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки проходили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь