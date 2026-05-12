Учебные заведения Пензы, Липецка и Чебоксар переводят на дистант из-за БПЛА
В Пензенской, Липецкой областях и Чебоксарах объявили о переводе учебных заведений на удаленный формат обучения из-за угрозы атак беспилотников. Об этом сообщили представители власти регионов.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что ограничения охватят Пензу, Заречный, Сердобский, Нижнеломовский районы и село Засечное. Дистанционный режим продлится в школах, колледжах и вузах с 12 по 14 мая.
Параллельно с 12 по 13 мая школьники Липецка останутся дома. В администрации области ситуацию объяснили «возможными провокациями». Кружки и другие мероприятия также отменены.
Школы Чебоксар в Чувашии также переведены на дистант. Мэр города Станислав Трофимов объявил о введении режима опасности БПЛА.
12 марта на дистанционное обучение переходили школы Анапы. Из-за угрозы беспилотных атак мэр города Светлана Маслова рекомендовала родителям оставлять детей дома.
За ночь силами ПВО было сбито 27 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки проходили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.