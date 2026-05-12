Суд приговорил одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева к пяти годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.
Абельцеву также назначили штраф в размере 700 000 руб. Гособвинение просило для фигуранта восемь лет лишения свободы.
Агентство сообщает, что Абельцев признал вину и погасил ущерб от мошенничества. Потерпевший по делу заявлял, что не имеет претензий. При этом прокурор в прениях заявила, что подсудимый «вину фактически не признал».
Абельцев был арестован в июле 2024 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие полагает, что мужчина сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем он якобы «имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата».