В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов

В Яковлевском округе Белгородской области электропоезд сошел с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Одна из пассажирок получила ранение ноги и ушиб спины. Ее госпитализировали в больницу Белгорода.

По предварительным данным, причиной ЧП стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Машинист вынужденно применил экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона с рельсов. Часть полотна могла отсутствовать из-за детонации взрывного устройства, написал Гладков.

На месте схода работают все оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются, добавил губернатор.

3 апреля в районе станции Бряндино в Ульяновской области в 06:26 мск произошел сход семи вагонов пассажирского поезда №302, следовавшего из Москвы в Челябинск. В поезде находились 415 пассажиров.

