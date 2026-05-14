На выходных в Москву придет летнее тепло
В выходные в Москве ожидается по-летнему теплая погода: 16 мая температура поднимется до + 22 градусов, а 17-го – до + 24. Об этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «РИА Новости».
По ее словам, в ближайшие пять-семь дней в столице будет достаточно тепло. В четверг, 14 мая, возможны небольшие дожди и слабые майские грозы, в пятницу, 15 мая, осадков может быть больше. Синоптик отметила, что в этом месяце в Москве пока наблюдается дефицит осадков, поэтому такая погода будет благоприятна для дачников. Сильных гроз до конца недели не ожидается.
12 мая специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь. По ночам в Москве станет не ниже + 10-15, а днем температура воздуха повысится до летних значений. Максимальные термометры покажут от + 22 до + 27, что соответствует многолетним показателям середины лета.