Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
T315,6-0,92%CNY Бирж.10,798-0,17%IMOEX2 681,71-0,48%RTSI1 151,85-0,48%RGBI119,39-0,04%RGBITR782,04-0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Прокуратура инициировала уголовное преследование комика Долгополова

Ведомости

Прокуратура Москвы инициировала вопрос об уголовном преследовании в отношении стендап-комика Александра Долгополова по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой был выявлен видеоматериал с записью выступления Долгополова, который предназначался для распространения в открытом доступе. Находясь за пределами РФ, комик сделал заявление, «направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига».

Материалы проверки направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 354.1 УК РФ.

В марте Московский городской суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года лишения свободы за реабилитацию нацизма. В марте 2025 г. блогер выложил на видеохостинге запись, оскорбляющую память защитников Отечества, а в мессенджере – видео с оправданием нацизма.

В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за реабилитацию нацизма (ст. 354.1), призывы к различным действиям против госбезопасности, совершенные из корыстных побуждений (ст. 280.4), фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь