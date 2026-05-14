Прокуратура инициировала уголовное преследование комика Долгополова
Прокуратура Москвы инициировала вопрос об уголовном преследовании в отношении стендап-комика Александра Долгополова по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой был выявлен видеоматериал с записью выступления Долгополова, который предназначался для распространения в открытом доступе. Находясь за пределами РФ, комик сделал заявление, «направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига».
Материалы проверки направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 354.1 УК РФ.
В марте Московский городской суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года лишения свободы за реабилитацию нацизма. В марте 2025 г. блогер выложил на видеохостинге запись, оскорбляющую память защитников Отечества, а в мессенджере – видео с оправданием нацизма.
В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за реабилитацию нацизма (ст. 354.1), призывы к различным действиям против госбезопасности, совершенные из корыстных побуждений (ст. 280.4), фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др.