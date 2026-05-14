Продажу билетов на финал Кубка России приостановили из-за высокого спроса
Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» вместимостью 81 000 зрителей. Продажа билетов стартовала 14 мая.
В пресс-службе сервиса пояснили, что система столкнулась с пиковой нагрузкой, а количество запросов в секунду значительно превысило обычные показатели. «Ожидаемое время восстановления работы сайта – в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки», – сообщили в компании.
Минимальная стоимость билетов составляет 900 руб., максимальная – 30 000 руб. Для посещения матча требуется карта болельщика.