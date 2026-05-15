Число пострадавших при атаке ВСУ на Рязань выросло до 28
Количество пострадавших после атаки украинских беспилотников на Рязань увеличилось до 28 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«Госпитализированы семь пациентов, из которых четыре ребенка», – заявил министр здравоохранения региона Александр Пшенников.
Он уточнил, что одному из детей уже провели операцию. По данным врачей, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних сейчас нет.
Среди взрослых пострадавших есть тяжелый пациент с переломом шейного отдела позвоночника. Ему также провели операцию, однако прогнозы медики по его состоянию пока не дают.
В ночь на 15 мая Рязанская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По последним данным, погибли четыре человека. В результате атаки повреждения получили два многоквартирных дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. На местах продолжается разбор поврежденных конструкций.
Жителей пострадавших домов эвакуировали, для них развернули пункты временного размещения. В регионе продолжают работать оперативные службы, ведется ликвидация последствий атаки. После произошедшего власти Рязани отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского района.
СК России возбудил уголовное дело о теракте по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Следователи и криминалисты проводят осмотр поврежденных объектов, изымают записи камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Для определения степени тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы.