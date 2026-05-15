Число пострадавших при атаке ВСУ на Рязань выросло до 28

В ночь на 15 мая Рязанская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По последним данным, погибли четыре человека. В результате атаки повреждения получили два многоквартирных дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. На местах продолжается разбор поврежденных конструкций.