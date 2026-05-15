Число погибших в результате атаки БПЛА на Рязанскую область выросло до четырех

Следственный комитет России начал расследование уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ) после массированной атаки беспилотников на территорию Рязанской области. В результате ударов погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего, еще не менее 12 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, украинские вооруженные силы атаковали жилые и гражданские объекты региона с использованием беспилотных летательных аппаратов. После ударов произошла детонация. В результате были повреждены два многоквартирных жилых дома, а также промышленные объекты.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотры поврежденных объектов, изымают записи камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и пострадавших. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы. В СК подчеркивают, что расследование направлено на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к организации атаки.

Всего же Рязанскую область атаковали 99 украинских беспилотников, сообщил губернатор Павел Малков. Он провел оперативный штаб по ликвидации последствий. В двух поврежденных домах Рязани и на территории предприятия продолжается разбор завалов. В нескольких многоквартирных домах выбиты окна, оценивается материальный ущерб.

Губернатор пообещал выплаты семьям погибших, пострадавшим и за утраченное имущество. Размер компенсаций он объявит позже. В ближайшее время власти приступят к восстановлению поврежденных домов.

Минобороны сообщило, что с 23:00 до 07:00 мск российские средства ПВО сбили и перехватили 355 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над Азовским и Каспийским морями.

