ROSN414,7+1,9%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Общество /

Эрмитаж назвал «вооруженной провокацией» инцидент с императорским троном

Ведомости

Действия мужчины, севшего на Большой императорский трон в Эрмитаже, являются «вооруженной провокацией». Об этом заявили в музее.

«В Эрмитаже пресечена вооруженная провокация. В Георгиевском зале Зимнего дворца посетитель зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать текст. На попытку остановить провокацию посетитель отреагировал агрессивно», – говорится в заявлении.

Заявляется, что у мужчины изъяли нож танто при задержании. Нож был спрятан в обуви.

Инцидент произошел 17 мая. Сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Эрмитажа задержали мужчину, севшего на Большой императорский трон.

Это не первый случай с троном в Эрмитаже. В марте прошлого года мужчина сел на трон императора Павла I в музее. После замечания смотрительницы он встал ногами на подножную скамью и повредил экспонат. В результате у трона деформировалось сиденье, порвалась и истончилась бархатная ткань. Суд обязал его выплатить 847 330 руб. за повреждение.

