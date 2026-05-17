Эрмитаж назвал «вооруженной провокацией» инцидент с императорским троном
Действия мужчины, севшего на Большой императорский трон в Эрмитаже, являются «вооруженной провокацией». Об этом заявили в музее.
«В Эрмитаже пресечена вооруженная провокация. В Георгиевском зале Зимнего дворца посетитель зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать текст. На попытку остановить провокацию посетитель отреагировал агрессивно», – говорится в заявлении.
Заявляется, что у мужчины изъяли нож танто при задержании. Нож был спрятан в обуви.
Инцидент произошел 17 мая. Сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Эрмитажа задержали мужчину, севшего на Большой императорский трон.
Это не первый случай с троном в Эрмитаже. В марте прошлого года мужчина сел на трон императора Павла I в музее. После замечания смотрительницы он встал ногами на подножную скамью и повредил экспонат. В результате у трона деформировалось сиденье, порвалась и истончилась бархатная ткань. Суд обязал его выплатить 847 330 руб. за повреждение.