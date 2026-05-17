Эрмитаж назвал «вооруженной провокацией» инцидент с императорским троном

Это не первый случай с троном в Эрмитаже. В марте прошлого года мужчина сел на трон императора Павла I в музее. После замечания смотрительницы он встал ногами на подножную скамью и повредил экспонат. В результате у трона деформировалось сиденье, порвалась и истончилась бархатная ткань. Суд обязал его выплатить 847 330 руб. за повреждение.