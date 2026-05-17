«Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу

Чемпионом прошлого сезона 2024/25 впервые стал «Краснодар». «Ведомости. Спорт» писали, что «Краснодар» почти повторил результат победной кампании по очкам (66 против 67), как и год назад, одержав 20 побед. ФК потерпел на одно поражение больше (четыре против трех), а роковой стала осечка в выездном матче со столичным «Динамо» (1:2) в предпоследнем, 29-м, туре.