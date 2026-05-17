«Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу
«Зенит» стал чемпионом России по футболу в 11-й раз – футбольный клуб обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Петербургский клуб одержал победу в матче со счетом 1:0. Гол забил нападающий Александр Соболев с пенальти.
«Зенит», таким образом, набрал 68 очков и вновь стал чемпионом России по футболу. Победа в РПЛ в 11-й раз является рекордом. До этого «Зенит» становился чемпионом России в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24.
Прошлый рекорд принадлежит «Спартаку» – московский клуб обладает 10 чемпионскими титулами.
Чемпионом прошлого сезона 2024/25 впервые стал «Краснодар». «Ведомости. Спорт» писали, что «Краснодар» почти повторил результат победной кампании по очкам (66 против 67), как и год назад, одержав 20 побед. ФК потерпел на одно поражение больше (четыре против трех), а роковой стала осечка в выездном матче со столичным «Динамо» (1:2) в предпоследнем, 29-м, туре.