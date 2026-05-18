МВД: реестром контролируемых лиц воспользовались уже 17 млн раз

Реестром контролируемых лиц воспользовались свыше 17 млн раз с момента его запуска на сайте МВД России для проверки иностранцев в феврале 2025 г., сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Через «Госуслуги» сведения о лицах, включенных в этот реестр, проверили порядка 7 млн раз, заявила она. По словам Волк, сведения об иностранцах в реестре обновляются каждые четыре часа.

В августе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм учета иностранцев, которые находятся в России без законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В перечень вносятся сведения о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др. Реестр заработал 5 февраля 2025 г.

27 апреля «Ведомости» писали, что Минфин предложил увеличить размер госпошлин в миграционной сфере. Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Для них она увеличится более чем втрое – до 6000 руб. При этом пошлина за разрешение на привлечение иностранных работников увеличится незначительно – в 1,25 раза до 15 000 руб. за каждого работника. Пошлина за разрешение на работу вырастет почти в 1,2 раза до 5000 руб.

