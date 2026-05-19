Мошенники начали продавать россиянам выдуманные ИИ растения

Росреестр выпустил разъяснения после появления случаев мошенничества с уведомлениями о якобы нарушениях земельного законодательства. Злоумышленники рассылают владельцам загородных участков сообщения с предложением оплатить штраф «со скидкой» по ссылке, после чего получают доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуг». В ведомстве подчеркнули, что единственным документом, на основании которого может быть оплачен административный штраф, является официальное постановление о назначении наказания.