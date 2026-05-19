Мошенники начали продавать россиянам выдуманные ИИ растения
В России набирает популярность новая схема обмана покупателей семян и саженцев, основанная на использовании изображений, созданных искусственным интеллектом. Мошенники предлагают пользователям приобрести несуществующие растения и ягоды с обещанием необычного урожая. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу (ОПИ).
Среди предлагаемых товаров фигурируют «радужная земляника», «синяя малина», «клубнично-малиновое дерево» и «тигровая груша». По данным ОПИ, яркие изображения таких растений создаются с помощью нейросетей, тогда как покупателям отправляют обычные саженцы или семена травы.
Глава ОПИ Олег Павлов заявил, что ведомство столкнулось с принципиально новой, циничной формой обмана граждан, которую можно назвать «технологическим мошенничеством». По его словам, россияне теряют не только деньги, но и время, месяцами ухаживая за растениями в ожидании несуществующего результата.
ОПИ направила обращения в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить продавцов, использующих ИИ для продвижения вымышленных товаров, и привлечь их к ответственности. В организации считают, что подобные действия могут нарушать закон «О семеноводстве» и закон «О защите прав потребителей».
В обращении также упоминаются возможные нарушения статей КоАП, связанных с торговлей семенами без необходимых документов, а также ст. 159 УК РФ (мошенничество). Представители маркетплейсов сообщили изданию, что ведут работу по выявлению и блокировке подобных продавцов.
