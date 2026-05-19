Глава «Ростелекома»: нарушающие закон сервисы перестали быть популярны у россиян

Ведомости

Сервисы, которые нарушают законы РФ, перестали быть популярными у россиян, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Наши клиенты в общем относятся к этому как к реальности, в которой мы живем, поэтому никто не бежит отказываться от услуг, потому что другие услуги получить невозможно», – сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Осеевский также рассказал, что международный транзит трафика по межоператорским соглашениям растет ежегодно на 15–20%. Он отметил, что говорит «очень и очень серьезно», что пользователям стоит вспомнить о стационарных телефонах. По его словам, это «надежный способ связи в любых условиях и ограничениях».

13 мая «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование аналитических агентств re:Search и «Онин» писали, что только пятая часть (20,5%) IT-специалистов в различных отраслях согласны продолжать использовать отечественные мессенджеры и средства коммуникации для работы, если западные вендоры вернутся на российский рынок. Остальные 79,5% вернутся на популярные иностранные продукты при первой возможности в случае снятия с них ограничений. 

