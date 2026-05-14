Около 20% IT-специалистов продолжают использовать Telegram для рабочих переписок

Сейчас наиболее часто для рабочих переписок и других коммуникаций, согласно исследованию, сотрудники используют Telegram – в этом призналось 67% респондентов. Еще 38% опрошенных используют Zoom, 36% – национальный мессенджер «Макс» (разработан холдингом VK). «Яндекс мессенджер» использует около 31% опрошенных, VK Teams – 22%. В исследовании указано, что опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответов. Для почтовой переписки 49% опрошенных используют Microsoft Exchange, «Яндекс почту» – 35%. Gmail и Google Workspace использует около 28% опрошенных, а VK WorkSpace – 22%, говорится в исследовании.