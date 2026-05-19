Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,409-1,91%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,53-0,18%RTSI1 159,74-0,18%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения утвердило единую программу по физкультуре в школах

Ведомости

Министерство просвещения России утвердило единую программу по физкультуре в школах. Об этом журналистам сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области.

Кравцов также сообщил о разработке государственного учебника по физкультуре.

30 апреля Минпросвещения ввело во всех школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут изучать 5–7-е классы с 2026/27 учебного года. Отмечается, что предмет разработан по поручению президента России для формирования у школьников мировоззрения «на основе традиционных ценностей».

28 апреля Кравцов заявил, что Минпросвещения планирует завершить подготовку единых школьных учебников по музыке и ИЗО к 2028 г. Уточняется, что учебники подготавливаются для начального и основного образования. Ввести их в образовательный процесс планируется в 2031 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте