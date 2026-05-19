Минпросвещения утвердило единую программу по физкультуре в школах
Министерство просвещения России утвердило единую программу по физкультуре в школах. Об этом журналистам сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области.
Кравцов также сообщил о разработке государственного учебника по физкультуре.
30 апреля Минпросвещения ввело во всех школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут изучать 5–7-е классы с 2026/27 учебного года. Отмечается, что предмет разработан по поручению президента России для формирования у школьников мировоззрения «на основе традиционных ценностей».
28 апреля Кравцов заявил, что Минпросвещения планирует завершить подготовку единых школьных учебников по музыке и ИЗО к 2028 г. Уточняется, что учебники подготавливаются для начального и основного образования. Ввести их в образовательный процесс планируется в 2031 г.