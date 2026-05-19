Активистку Дарью Серенко внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов фем-активистку Дарью Серенко
Серенко стала номером 16 430 в реестре лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
27 апреля 2024 г. Минюст внес в реестр нежелательных организаций движение «Феминистское антивоенное сопротивление»
Движение появилось в 2022 г. В декабре того же года было включено в реестр иностранных агентов Минюста. Основательницу движения поэтессу Дарью Серенко также признали иноагентом в январе 2023 г. 10 апреля 2024 г. стало известно, что Серенко объявили в розыск в России.