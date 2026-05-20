CNY Бирж.10,467+1,12%MGTS1 690-0,12%TGKN0,005+0,75%IMOEX2 636,83-1%RTSI1 170,76-0,52%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,04+0,01%
Общество

В СИЗО умер 75-летний экс-проректор ТГАСУ, осужденный за растрату

Бывший проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Владимир Вакс умер под стражей в больнице, сообщила пресс-служба регионального СУ СК по Томской области.

Вакса госпитализировали из следственного изолятора в больницу Колпашева 18 мая из-за резкого ухудшения самочувствия, на следующий день он скончался.

Вакс был осужден на четыре года колонии по делу о растрате. По версии следствия, с декабря 2018 по сентябрь 2022 г. проректор и его сын похитили более 8,8 млн руб., которые перечислялись на счет неработавшего сотрудника университета. Часть ущерба они возместили.

Защита обжаловала приговор, однако до апелляции осужденного оставили под стражей. В последнем слове на суде Вакс просил не назначать ему реальный срок из-за проблем со здоровьем. Следком проводит проверку по факту смерти осужденного.

В феврале 2026 г. президент РФ Владимир Путин поручил Верховному суду контролировать заключение под стражу обвиняемых по экономическим статьям УК РФ. Он подчеркнул, что арест при небольших правонарушениях не всегда обоснован.

