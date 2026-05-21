Экс-замминистра энергетики Милов включен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (считается в России иноагентом). Об этом говорится на сайте ведомства. 

В 2023 г. Милов был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии). Поводом для возбуждения уголовного дела стали видеоролики на его YouTube-канале.

В ноябре того же года Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего замминистра энергетики к восьми годам колонии. Срок заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Милов был также объявлен в международный розыск. 

Милов занимал должность замминистра энергетики России с мая по октябрь 2002 г. В период с 2012 по 2015 гг. был председателем партии «Демократический выбор». В 2021 г. Милов покинул Россию, в мае 2022 г. он был внесен в список иноагентов.

