Экс-замминистра энергетики Милов включен в список террористов и экстремистов

Милов занимал должность замминистра энергетики России с мая по октябрь 2002 г. В период с 2012 по 2015 гг. был председателем партии «Демократический выбор». В 2021 г. Милов покинул Россию, в мае 2022 г. он был внесен в список иноагентов.